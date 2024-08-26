空氣濾網採購涉收取回扣 台大醫學院工友遭訴

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（中央社記者林長順台北26日電）台大醫學院張姓技工於99年至102年辦理空氣濾網採購案時，涉嫌收受業者回扣11萬餘元，業者另涉逃漏稅等犯行。台北地檢署今天依貪污治罪條例等罪起訴張男等7人。

檢方指出，位於新北市的空氣濾網銷售業者為提高業績，有一套給予客戶回扣的制度，民國99至102年間，業者承辦台大醫學院空氣濾網採購案，與承辦採購業務的張姓技工講好交付回扣的方式，業者先把採購數量的空氣濾網送到醫學院，張男隔幾天後再將部分空氣濾網送回業者。

檢方表示，業者將取回的空氣濾網再行銷售，並開立不實發票向台大醫學院請款，隨後將回扣交付給張男，總計交付賄款新台幣11萬9783元。

檢方查出，這家業者的鄭姓業務員利用這套回扣制度，於101年、102年承接國立台灣美術館採購案時，在國美館人員點收後，利用機會侵占部分空氣濾網，再回公司謊報國美館人員收取回扣，向公司請款，總計詐得3萬餘元。

檢方指出，業者為了讓回扣的出帳有所依據，要求另一家公司開立與回扣款項數目相同的「教育訓練」發票，讓業者出帳，另一家公司則以不實發票申報營業稅，藉此逃漏稅。

台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例侵占公有財物、違反稅捐稽徵法、商業會計法、刑法詐欺、侵占等罪起訴張男、鄭男等7人。（編輯：張銘坤）1130826