博弈桌遊店暗藏賭場 屏警查扣逾300萬元逮90人

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）高屏接連發生凶殺案件，起因疑與博弈桌遊利益有關，屏東里港警方昨進行臨檢，查獲1間桌遊競技館暗營職業賭場，查扣逾新台幣300萬元現金，逮捕負責人及89名賭客。

屏東縣警局里港分局長温基興今天接受媒體聯訪指出，為避免少數桌遊店以合法掩護非法，並衍生後續可能治安事件，昨下午主動出擊，針對轄區博弈桌遊店進行臨檢，在九如鄉九如路段某桌遊競技館查獲多人聚賭，賭客以1比1的倍率籌碼換取現金。

全案共帶回27歲柯姓負責人及89名賭客，現場查扣天九牌、骰子及撲克牌等賭具、現金315萬8700元、及點鈔機等證物，全案依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

温基興表示，89名賭客年齡層從30多歲至80多歲都有，近6成賭客為60歲以上長者，80歲以上賭客有4名，玩天九牌居多。

警方強調，屏東縣長周春米及屏東地檢署檢察長陳盈錦於治安會報上均提及重視桌遊博弈賭債引發治安案件，須加強臨檢掃蕩，為防制治安事件發生，遏止賭博歪風，強力稽查，呼籲民眾如在社區發現可疑不法情事，向警方報案檢舉。（編輯：李淑華）1130828