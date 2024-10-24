冠軍建材董事長與妻子涉侵占8億貨款 檢2度搜索

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（中央社記者高華謙新北24日電）檢調查出，冠軍建材林姓董事長與妻子王女涉嫌侵占公司新台幣8億元貨款，另涉逃漏稅待釐清。新北檢發動2波搜索，帶回林董、王妻與2人的子女等，先後聲押王女與方姓助理。

方姓助理日前已遭新北地院裁定羈押禁見，至於王女部分尚待開羈押庭。

檢調調查，上市公司冠軍建材公司林姓董事長與妻子王女等人自民國102年間起，以實際掌控的多家公司作為冠軍公司經銷商，為冠軍公司賣磁磚給下游廠商，待下游廠商付錢給經銷公司後，林男與王女等人再拿走款項，藉此侵占8億餘元貨款，導致冠軍建材公司遭受重大損害。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官林佳慧先在10月17日指揮法務部調查局新北市調查處至新北市汐止區、苗栗縣等處搜索，並帶回王女的方姓助理等人查證。檢察官複訊後以方女涉犯證券交易法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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隨後，檢察官持續研析事證追查，昨天再指揮新北市調查處至台北市大安區、苗栗縣等4處搜索，查扣電腦、帳冊、手機與傳票等，帶回林姓董事長與王女等7人調查。

檢察官訊問後，以王女涉犯證券交易法非常規交易、稅捐稽徵法逃漏稅、商業會計法財務文件不實等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。另諭知林姓董事長以300萬元交保，林姓董事長與王妻的2名子女分別以30萬元與100萬元交保。（編輯：方沛清）1131024