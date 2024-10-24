屏警抓大型車違規3天282件 行駛禁行路段樣態最多

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣政府警察局針對大型車違規，在21至23日進行專案取締，共抓了282件違規，以行駛禁行路段違規樣態最多，將依道路交通管理處罰條例開罰。

屏東縣政府警察局統計今年1至9月，大型貨車為主肇因涉入的傷亡交通事故共計162件，造成8人死亡、198人受傷，相比去年同期發生153件、5人死亡、196人受傷，發生增加9件，死亡增加3人、受傷增加2人。數據顯示事故件數、死亡與受傷人數均明顯增加，為減少大型車輛肇事風險，屏東警方今年迄今已告發逾5000件違規，並在21至23日展開「取締大型車違規」專案勤務。

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屏東縣警局今天發布新聞稿指出，統計3天共取締282件違規行為，主要違規行為有行駛禁行路段264件、超速11件、闖紅燈5件及無照駕駛2件，將依道路交通管理處罰條例開罰。

屏警強調，經交通事故數據分析，行駛禁行路段、超速及闖紅燈等違規行為經常是導致大型車發生重大事故的主因，除加強違規取締外，也同步推動交通安全宣導，呼籲大型車駕駛應遵守交通規則，尊重其他用路人的路權。（編輯：李淑華）1131024