文創法修法後首例 台中黃牛賣演唱會門票賺600元遭判2月

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）周杰倫等演唱會引發黃牛搶票，台中地院日前依修正後文化創意產業發展法，做出首件黃牛有罪判例，張姓黃牛偽造亡父身分搶購販賣王心凌演唱會門票，遭判刑2月，可易科罰金。

周杰倫台北大巨蛋演唱會門票日前開賣秒殺，連天團五月天都感嘆沒買到票，台中市警察局今天宣布查獲5名工程師涉嫌利用搶票機器人搶購48張門票，不法獲利新台幣33萬元，依違反文化創意產業發展法移送台中地檢署偵辦。

台中地方法院日前也針對黃牛案做出首例判決，判決書指出，張姓男子冒用往生父親身分搶購「2023輝葉按你王心凌SUGAR HIGH」門票2張，以每張4200元購入後，再以每張4500元出售，不法獲利600元。

判決書表示，張姓男子的行為除觸犯刑法的行使偽造準私文書罪，也違反文化創意產業發展法的虛偽資料，利用電腦設備購買票券罪。

文化創意產業發展法規定，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

經檢察官聲請簡易判決，地院判決張姓男子有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日。未扣案的犯罪所得9000元宣告沒收，由於未上訴，全案確定。

地院表示，經查詢這應該是文化創意產業發展法修正後，首件黃牛案有罪判例。（編輯：郭諭儒）1131026