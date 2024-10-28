醫用氧氣遭混入工業氣體 中市食安處查扣74瓶

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中太平區某公司疑似製造偽藥，將工業氣體混入醫用氧氣中。食安處現場查獲29瓶遭混入工業氣體的醫用氧氣，並回收下游業者45瓶。醫師指出，病患若不慎用到，嚴重恐致死。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，今年8月12日接獲民眾檢舉，太平區某公司疑似違法仿製GMP廠封膜及標籤等情事，有製造偽藥嫌疑，食安處受理後迅速調查。

食安處指出，配合台中市調查處至現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，以及疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計29瓶，已由調查處現場封存並責付保管；食安處針對涉有疑慮的批號，目前已針對下游業者完成回收共計45瓶。

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食安處說明，自民國99年4月1日起全面將醫療用氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）3項氣體納入藥品管理，業者須依據藥事法第39條規定申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准擅自製造即涉及製造偽藥，最重可處10年以下有期徒刑。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，工業用氧氣中存有雜質，例如一氧化碳或其他有毒氧體，會使用氧氣的病患通常病情嚴重，若不慎吸入一氧化碳會傷害神經、大腦，吸入有毒氣體會造成其他器官損傷，嚴重者恐致死。（編輯：陳仁華）1131028