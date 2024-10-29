國3香山段6車連環撞 聯結車駕駛疑恍神肇事奪2命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國道3號南下114.4公里香山路段昨晚發生6部大小車輛追撞事故，警方今天表示，因聯結車黃姓駕駛一時恍神，未注意車前狀況肇事，釀成2人死亡、7人輕重傷。

這起事故發生於昨晚6時30分許，現場包括1輛聯結車、1輛油罐車、4輛自小客，共計6部大小車輛發生連環追撞，其中1輛轎車車頭嚴重潰縮，1輛轎車側翻，還有1輛機械工程公司所屬小客車遭聯結車推撞後，幾乎半個車身被擠壓變形，卡在前方油罐車底，現場一片狼籍。

國道公路警察局第2大隊指出，事發當時正值下班交通尖峰時間，經調查，56歲黃姓男子駕駛聯結車行經事發路段外側車道，因未注意車前狀況，連續追撞前方分別由王姓男子（53歲）、莊姓女子（42歲）、蕭姓女子（42歲）駕駛的3輛自小客車，聯結車失控又再追撞52歲黃姓男子駕駛的自小客車，導致黃男的小客車被推撞夾擊在聯結車與前方鄭姓男子（61歲）駕駛的油罐車間。

車禍現場有3人呈OHCA（到院前心肺功能停止），其中1人急救後恢復心跳，轉送加護病房；另外2名死者為遭聯結車、油罐車夾擊的自小客車黃姓駕駛（男性、52歲）及陳姓乘客（男性、25歲），兩人因被卡在嚴重變形車內，難以脫困，直到晚間8時30分許才最後被救出送醫，明顯死亡。

警方表示，事故共造成2死、7人輕重傷。傷者當中，原本OHCA送為恭醫院搶救恢復心跳的74歲張姓婦人生命徵象穩定，另外4人均為外傷、意識清楚；聯結車駕駛、油罐車駕駛則輕傷，未送醫。

聯結車黃姓駕駛向警方稱，昨天傍晚從基隆南下要到高雄載貨，因一時恍神「腦筋一片空白就撞上」，警方根據行車記錄器影像研判，當時車速約80公里，但幾乎沒踩煞車直接連續追撞前方多部車輛，造成嚴重傷亡。

警方表示，事故車輛駕駛人均無酒駕情形，後續將依過失致死罪嫌將聯結車駕駛黃姓男子移送偵辦。

國道警方呼籲，今年國道因交流道出口壅塞造成主線車道回堵致大型車輛追撞案件，至今已有7件10人死亡，用路人駕車時應隨時注意前方動態，養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，避免事故發生。（編輯：李錫璋）1131029