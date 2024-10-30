刑事局公布第3季高風險業者 中油遭通報135件

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）刑事局今天指出，今年第3季「高風險業者」為台灣中油股份有限公司，民眾通報件數達135件，歹徒在取得消費者個資後，假冒業者致電民操作ATM藉以詐財。

警政署刑事局今天透過新聞稿表示，經統計今年第3季高風險業者為中油公司，件數累計為135件。

刑事局指出，經查此類型態詐騙手法為歹徒取得消費者姓名、電話、消費資料等個人資料後，再假冒業者致電民眾誆稱「工作人員操作錯誤、誤設會員等級、因駭客入侵導致資料外洩」等話術，詢問民眾銀行資料。

警方表示，緊接著歹徒再假冒銀行客服人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數，以解除相關設定，民眾若疏於查證就容易被害。

刑事局指出，觀察此類型假冒業者詐騙電話大多改用國內手機門號進行詐騙，事實上，業者客服並不會主動致電，民眾若接獲相關電話應多加留意、小心求證。

另外，拍賣平台「賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，詐騙手法為歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統，聯繫賣家必須使用物流平台進行送貨，之後再以「無法下單、已匯款但款項遭到凍結」等名義，給予假拍賣平台或貨運業者客服連結、QR Code。

隨後再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出。

刑事局提醒，有在臉書Marketplace掛賣的賣家，若有買家下訂要求至其他平台開賣場的情形，就有可能是詐騙。

由於近期發現受害者幾乎都是首次使用物流服務者，刑事局指出，已請7-11賣貨便在賣家申請註冊及上架商品時，引導觀看情境式宣導影片，強化提醒賣家慎防此詐騙手法，請民眾切勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個資外洩而遭詐騙。

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另外，近期觀察案件趨勢，國內貨運業者「黑貓宅急便」及「台灣宅配通」、拍賣平台「PopChill拍拍圈」及「樂天市場購物網」也有遭偽冒用客服誆騙賣家案例，也請民眾認明正版客服，以免受騙。

刑事局呼籲，民眾若接獲來電自稱國內電商或銀行業者，或通話過程聽到「解除分期付款設定、重複扣款、升級VIP、賣場認證」等關鍵字並要求操作ATM、網路匯款時，請提高警覺，掛斷電話自行聯繫電商官方客服查證，必要時也可撥打165反詐騙諮詢專線求助。（編輯：戴光育）1131030