男子颱風天踹倒路邊機車 新莊警逮人函送偵辦

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（中央社記者高華謙新北1日電）颱風「康芮」襲台，路樹、機車傾倒災情不斷。新北市新莊區1名男子昨天涉踹倒路邊機車，導致4輛機車受損，警方已循線通知涉案20歲吳男到案說明，警詢後函送檢方偵辦。

民眾昨天在社群網站發布影片，只見1名男子2度踹倒路邊機車，且與友人不斷嬉笑，影片字幕還寫下「颱風天倒幾台很正常吧」及「倒光光」等。

新北市政府警察局新莊分局查出犯嫌為吳姓男子，已循線於今天凌晨0時10分在新莊區民安西路一帶通知吳嫌到案。

警方調查，吳嫌在新莊區公園路120號對面機車停車格、以及中環路三段與榮華路二段口空地共踹倒2台機車，另波及周邊2輛機車，導致4輛機車損壞，中港派出所已分別通知車主製作筆錄，其中1名車主不願追究。

全案警詢後，警方依毀損罪嫌將吳嫌函送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1131101