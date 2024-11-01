高雄桃源3里成孤島370人滯留 市府備妥20天物資

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）颱風康芮侵襲，高雄荖濃溪水暴漲及玉穗溪土石流，南橫公路明霸克露橋鋼便橋跟河床便道遭沖毀，讓桃源區3里再成孤島，370人滯留。市府表示，當地已備妥20天物資將儘速搶修。

颱風康芮侵襲，高雄桃源區降下逾476毫米累積雨量（南天池雨量站），因荖濃溪水持續暴漲及玉穗溪土石流，昨天造成台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺，河床便道沖毀1公里，幸已先行預警封閉道路，無人車傷亡。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段為防止桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里聯外道路中斷，已協調橫向單位桃源區公所預置生活物資，目前暫且足夠及相關人員安全，且市府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。

甲仙工務段預先成立緊急應變進駐人員、搶修機具及資材（涵管等）於台20線勤和及復興兩端，將視荖濃溪水稍退，則立即兩端同步辦理搶通。

由於山區雨勢仍大，荖濃溪水位高漲流速急，且布唐布那斯溪及玉穗溪上游仍不穩定，甲仙工務段除於上游設置監看人員及監視設備，目前工地將趕工辦理河床涵管便道修復工作，視現場情況滾動檢討施工方式及進度。河床便道搶通後將採有條件開放通行。

高雄市原住民事務委員會則指出，茂林、桃源及那瑪夏區共14個里均在颱風發布陸警前備妥14天以上物資。其中桃源區3里受到玉穗溪暴漲，明霸克露橋施工路段交通受阻，無法對外通行，目前370人滯留，市長陳其邁特別指示需備妥20天以上物資，以防搶通路段時間太長。

目前物資如麵食、罐頭、蠟燭、睡袋、泡麵、尿布、奶粉和飲用水等物品，目前山區雨勢稍緩，原民會、區公所及14名里長持續24小時保持聯繫暢通，隨時掌握原鄉災況動態。

此外，六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）昨天上午8時實施預警性封閉，因持續降雨致台27線16K+500~17K（大智山路段）土石漫流淹沒道路，預計今天下午5時前搶通恢復通行。

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甲仙工務段今天指出，那瑪夏區台29臨11線便道6.5K（那瑪夏至五里埔路段）路基流失，公路局昨天上午8時進行道路預警性封閉，無人車傷亡。由於對外道路中斷，已車巡替代道路嘉129線、南179線通行無虞，可作為緊急物資及醫療用品運送，搶修機具也已於災前進駐，第一時間進行搶災應變作業。

甲仙工務段說明，目前山區仍有間歇性雨勢，旗山溪水位高漲流速湍急，仍可能發生多起土石流，將視現場情況滾動檢討搶修方式及進度，進行便道搶通作業，採有條件開放通行。阻斷期間暫採嘉129線、南179線替代通行。（編輯：郭諭儒）1131101