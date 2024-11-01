3軍官涉提報不實中共情資 主嫌二審判刑6年4月

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）蘇姓男子等3名國防部軍事情報機關軍官，涉嫌提報不實中共情資、情協人員等詐取情報費共1633萬餘元。二審今天判處蘇男有期徒刑6年4月，江女4年8月，徐男2年，仍可上訴。

一審士林地方法院判決指出，蘇男、江女及徐男當時是軍事情報機關軍官，擔任軍職逾15餘年，利用情報工作監督查核不易，竟提報不實情協人員、情資以詐取情報費，嚴重損及國家安全及民心士氣，應予以嚴懲。

一審合議庭指出，蘇男犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，各2罪，各判處有期徒刑5年10月、4年2月，行使偽造私文書罪判刑3年6月，詐欺取財罪判刑1年8月；江女判刑5年11月，徐男判刑2年8月。

此外，蘇男、江女、徐男犯罪所得分別為新台幣1053萬餘元、569萬餘元、10萬餘元，均已繳交在案，法院宣告沒收。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出判決。蘇男等人僅就量刑部分上訴，並請求法院從輕量刑或宣告緩刑。

二審認定，蘇男與江女犯貪污罪的部分，因後續犯行均由江女所為，且蘇男於調查局詢問時已坦承犯行，態度良好，此部分撤銷判決，其餘罪嫌駁回上訴。

至於江女、徐男的部分，二審認為，江女犯行長達7年，虛報次數逾250次，犯罪手法包括製作不實簽呈、使用不實中國人身分證及銀行金融卡、偽造與情協人員聯繫紀錄等，危害國家情報工作進展。

二審指出，考量江女在職期間表現良好，因夫妻離異、母親重病罹癌及2名幼子需照顧，在工作及家庭雙重壓力下決定犯案；徐男於本案查獲前與蘇男斷絕聯繫，足見惡性非重大、有悔悟之心，均撤銷2人判決。

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二審合議庭考量犯罪動機、所詐得金額多寡等一切情狀，改判處蘇男應執行有期徒刑6年4月，江女4年8月；徐男判刑2年，宣告緩刑5年，向檢察官指定機構提供義務勞務200小時，及接受法治教育課程12小時，還可上訴。

另方面，蘇男先前與國防部軍事情報局蘇姓女上校詐領情報獎金，一審士林地方法院判處蘇女7年徒刑，蘇男6年；二審台灣高等法院改判蘇女3年2月，蘇男5年，此案上訴最高法院中。（編輯：張銘坤）1131101