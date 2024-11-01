涉找假買家盜刷1250萬買車 汽車業務等13人遭訴

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（中央社記者高華謙新北1日電）檢警查出，盜刷集團涉勾結國都汽車公司業務，安排假買方簽約並盜刷澳洲發行的簽帳金融卡，成功盜刷新台幣1250萬買5輛車再轉賣獲利。新北地檢署今天依詐欺等罪嫌起訴13人。

新北地檢署與警方調查，林男與許男及不明人士共組盜刷集團，先在境外取得澳洲發行簽帳金融卡資訊後，再於台灣盜刷牟利。

檢警查出，林、許得知國都汽車股份公司使用的銀行簽帳端末機不需以3D驗證，可以直接手動輸入卡號、到期年限、安全碼及無限制金額後，自今年2月至3月間，勾結國都汽車公司樹林、新莊、陽明、松江營業所共4名業務安排假交易，再招募7人擔任假買方，由業務員手動輸入取得的簽帳金融卡資訊盜刷，假買家再於設備上簽署假名或姓名，完成交易。

檢警追查，一行人成功盜刷並詐得單價250萬元的TOYOTA SUPRA汽車共5輛後，再將這5輛車以175萬元至185萬元不等價格轉賣給不知情的車行銷贓，共得手約900餘萬，林男在扣除相關報酬後，將剩餘款項交付指定者或透過虛擬貨幣幣商匯至指定錢包洗錢。

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檢警查出，一行人後來食髓知味，繼續試圖以此方式盜刷62萬至270萬元不等的TOYOTA與LEXUS汽車，但國都公司都即時發現異狀，並取消或暫停其餘6筆交易。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官張詠涵先前指揮內政部警政署刑事局及台北市政府警察局北投分局搜索調查，今天偵查終結，依林男等13人涉犯刑法3人以上共同犯詐欺取財、刑法行使偽造準私文書、洗錢防制法洗錢、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1131101