年輕人受騙居多 周春米提醒勿墜詐騙話術陷阱

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（中央社記者張已亷4日電）警政署「打詐儀錶板」統計，屏東縣20至29歲年齡層受詐騙案件最多。縣長周春米趁出席大學社團博覽會機會宣導反詐，提醒不要落入詐騙話術陷阱。

屏東縣勞動暨青年發展處3日在縣立體育館前廣場舉辦「屏東大專院校社團博覽會」活動，由周春米帶領縣府團隊結合學校社團宣導防詐。周春米表示，依警政署「打詐儀錶板」數據分析，全國22縣市每天平均發生近400件詐欺案、財損新台幣3到5億多元。

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依屏東縣警局統計，屏東縣20至29歲年齡層受詐騙件數最多，60歲以上長者遭投資詐騙損失最多，年輕朋友被詐騙類型以「假投資、假網拍、解除分期付款詐騙、中獎通知及假交友詐騙」等案類最多。周春米提醒同學們不要相信IG、LINE群組或交友群組等網路社群平台可投資賺大錢，或不明電話通知中獎或解除分期付款或有超低價商品訊息。

屏東縣警察局長戴台㨗說，青壯年朋友一定要提高防詐警覺，不要加入或輕信小額投資可賺大錢噱頭的投資群組，網路購物時要審慎查詢網頁真偽，不要看到超低價商品就理智斷線；網路交友只要談到與錢相關就是詐騙，只要「不信高獲利投資」、「不貪便宜」、「不沉迷網路愛情」就能遠離詐騙、阻絕詐騙危害。（編輯：孫承武）1131104