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通緝犯就醫趁隙脫逃跳入化糞池 基隆警逮回

2024/11/5 12:27
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）陳姓男子涉案遭判刑確定，因未入監服刑遭發布通緝，基隆警方昨天逮捕陳男，他在就醫過程中趁隙脫逃，員警緊追在後，發現陳男跳入化糞池，陳男自知難逃法網，爬出化糞池就逮。

陳男因偽造有價證券遭判刑1年7月定讞未入監服刑，基隆地檢署發布通緝，警方昨天下午4時許在新豐街一處社區查獲陳男，但陳男情緒激動不斷試圖掙脫，過程中陳男與執行員警遭到擦傷，陳男隨後在警方戒護下，送至三軍總醫院基隆分院治療。

不過，陳男在就醫過程中，趁隙衝撞警方後衝出醫院，員警緊追在後，發現陳男跳入附近老舊的化糞池，現場員警立即通報警力支援，並請消防局派員協助。

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警方關心陳男狀況喊話「我們是來幫助你的，你出來盥洗乾淨一點就醫，事情也不是很大阿」，並聯繫家屬透過手機擴音「你趕快起來，你不是受傷了，你先起來，不要在裡面了」，陳嫌迫於強勢警力自知難逃法網，便放棄脫逃。

消防員隨後在化糞池放置爬升掛梯，讓陳男自行攀爬出，消防員並以水柱協助清理陳男身上髒汙。警方詢後依刑法妨害公務、脫逃未遂等罪嫌，將陳男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1131105

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