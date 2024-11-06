苗栗吹強風 頭份機車騎士疑陣風失控自撞電桿亡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗地區今天東北風增強，頭份市興隆路1輛機車不明原因撞擊路旁電桿、圍牆，男騎士倒地頭部大量出血，送醫不治。附近居民懷疑風大造成車輛失控。確切原因待警方調查釐清。

苗栗縣消防局指出，上午10時30分許接獲報案，頭份市興隆路發生車禍需緊急救護，經派遣人車到場發現1輛機車橫倒在電桿旁，男性騎士倒臥地面頭部出血，意識不清，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即給氧、CPR（心肺復甦術），送往為恭醫院，經搶救仍宣告不治。

中央氣象署今天發布陸上強風特報，苗栗至彰化沿海空曠地區等地易有11級左右強陣風，根據觀測資料，頭份地區上午最大陣風達7至8級。

報案民眾指出，因為今天風很大，聽見「碰」一聲，以為強風吹倒物品掉落，出門查看才發現騎士頭破血流趴倒在牆邊；附近居民說，今天風勢明顯增強，懷疑瞬間風勢造成車輛失控自撞電桿，「這種天氣風太大，騎車真得危險」。

警方初步調查，騎士為42歲蘇姓男子，正聯繫家屬並調閱附近監視器，試圖釐清事故過程及原因。（編輯：李錫璋）1131106