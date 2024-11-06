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金門「救命之星」胸章 表彰救護有功消防人員

2024/11/6 17:34（11/6 18:26 更新）
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金門縣消防局長呂英華（左）6日頒發「救命之星」榮譽銀質胸章給執行到院前緊急救護有功消防人員，共6人獲表揚，呂英華也感謝同仁無私奉獻，幫助更多患者重獲新生。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月6日
金門縣消防局長呂英華（左）6日頒發「救命之星」榮譽銀質胸章給執行到院前緊急救護有功消防人員，共6人獲表揚，呂英華也感謝同仁無私奉獻，幫助更多患者重獲新生。（金門縣消防局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年11月6日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣6日電）金門縣消防局急救技術逐年精進，急救成功率從民國110年7.14%上升到112年22.72%。消防局長呂英華今天頒發「救命之星」胸章，表彰6名在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員。

經消防局統計，金門縣到院前心肺功能停止救護案件數從110年的56件，到112年上升至88件；經消防局救護人員急救後恢復生命徵象者，從110年4件，到112年上升至20件，急救成功率從7.14%上升到22.72%。

呂英華今天頒發「救命之星」榮譽銀質胸章給執行到院前緊急救護有功消防人員，分別是金沙分隊隊員陳奕順、蔡忠穎、張埂賓，金湖分隊隊員黃志中、洪國榮、廖育晉等6人。

呂英華表示，每次救護行動都可能改變人們生命軌跡，感謝人員無私奉獻，正是其專業和敬業精神，讓更多患者能夠重獲新生。

消防局透過新聞稿表示，目前消防局高級救護技術員有7名，年底還有2名結訓，且各分隊都將有種子教官，可持續強化第1線救護技術員各項救護技術；消防局今年也派7名救護人員至台南市政府消防局受訓，取得中級救護技術員資格，現今第1線救護人員已全面為中級以上救護技術員。

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消防局表示，將持續致力於提升到院前急救服務質量，並加強縣民急救知識普及，以應對未來日益複雜和高效救護需求。

金門縣消防人員執行緊急救護勤務遇OHCA（到院前心肺功能停止）案件將病患救回，傷病患恢復生命徵象且康復出院後，如能恢復正常日常生活和工作，或患者能夠獨立生活和工作，但有一些輕微神經功能缺損，消防局將頒給「救命之星」銀章1枚，累積3枚銀章可換發「救命之星」金章1枚。（編輯：謝雅竹）1131106

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提升醫院火災應變能力 金門消防局辦理實地勘查
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