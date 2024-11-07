高雄三民區民宅火警4死1傷 水電工父子命喪火窟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄三民區1處民宅大樓今天凌晨發生火警，2樓董姓夫妻和3樓兒子被救出送醫，另3樓有2具被燒成焦黑的遺體，但董男父子送醫搶救仍宣告不治，共4死1傷。詳細肇因待查。

高雄市消防局火調人員上午偕同高雄地檢署檢察官入內勘驗，初步推論起火點疑在靠近1樓鐵捲門位置，並發現被燒到剩骨架的電動單車和機車，但詳細起火原因跟起火點仍待消防局火調科鑑定。

警方調查，這間透天3樓是由董姓夫妻承租，61歲董男平時從事水電，其55歲王姓妻子則在環保局擔任清潔隊員，夫妻倆的17歲兒子則未繼續升學，跟著父親學習水電技術，屋主據悉則剛好出國，不料深夜的一場火警，讓一家人就此天人永隔。

高雄市政府環保局表示，王女任職於三民東區清潔隊，於資源回收廠從事分類拆解工作，平時工作勤務正常，目前在榮總加護病房治療中。市府上午已派員前往醫院慰問關心，並將主動處理後續相關事宜。

這起火警發生在今天凌晨0時38分，高市消防局獲報出動22車50人前往灌救，轄區三民二警分局鼎金所巡邏警力及快打警力到場疏導管制。因火勢猛烈，消防隊3時40分終於將火勢撲滅，初步研判火勢疑似由大樓住宅1樓內部、延燒家具雜物至2、3樓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

三民二分局指出，救災人員先在2樓救出董姓夫妻，2人分別送高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院搶救，但董男仍於上午近11時宣告不治。

此外，救災人員也在3樓尋獲3人，其中董男兄長和疑似王女乾姐姐的許姓女子已明顯死亡，未送醫；董男的兒子經送醫搶救宣告不治。火警共造成4死1重傷。（編輯：龍柏安）1131107