國中女因不服家長管教遭改名「壞」 桃市府：發函內政部助撤銷

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市平鎮區有家長因女兒不服管教，竟擅自到戶所將女兒名字最後一字改成「壞」，戶所勸說無效只能受理。桃市府民政局說，已發函戶所協助改名，並函請內政部協助撤銷改名登記。

國民黨籍桃園市議員黃敬平今天在桃園市議會質詢時表示，平鎮區有家長因為就讀國中的女兒不服管教，今年6月間逕自到戶政事務所將女兒的名字最後一個字改成「壞」，戶所人員、學校師長都勸說無效，只能依姓名條例規定受理。

黃敬平表示，女學生的生父與繼母因家庭衝突，未經女兒同意下替她改名「壞」，以突顯女兒教養頑劣，女兒得知後情緒快崩潰，繼母卻嗆說「就是要讓她背負壞名到長大成年」。

黃敬平說，女學生的處境讓全校師生不捨，校方已發函給戶所請求幫忙，但戶所礙於法令規定，僅能提供例如家訪陪同說明撤銷改名登記等相關協助，若要撤銷改名，仍要具法定監護權的生父主動申請。

黃敬平呼籲，桃園市政府社會局、法務局應研議依兒少法相關規定，介入協助女學生改回原名；社會局也該在時限內向法院申請宣告停止親權，協助生母取得姓名監護權後，再提出撤銷申請。

桃園市長張善政答詢時表示，只要有補救管道就盡速去做，希望讓監護人回到適當的人手上，保護女學生、避免繼續受到傷害。

市府社會局表示，雖然擁有監護權的生父與繼母改名過程合乎行政流程，但依兒少保護精神，本案仍違反善良風俗，已逾憲法對生存權、自由權與兒童權的保障，已發函戶政依照當事人本人意願改名。

社會局也說，基於保障未成年人權益，已在昨天函請內政部解釋，得否考量未成年人的最佳利益，協助撤銷改名登記。（編輯：張銘坤）1131107