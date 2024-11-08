美籍性犯罪男抵台偷打零工 移民署強制驅逐出境

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（中央社記者劉建邦台北8日電）有性犯罪前科的美國籍男子10月間抵台，但未按址居住且行蹤不明，引發外界關注。移民署今天表示，這名美國籍男子在台期間曾從事與許可目的不符工作，已依法強制驅逐出境。

美國在台協會（AIT）日前通知，有一名美籍男子涉於2001年在美國對未成年者性猥褻遭判刑，並在今年10月入境抵台。此男雖未遭外國政府通緝，但為維護國家利益及民眾安全，移民署獲報後立即成立專案小組追查。

內政部移民署今天發布新聞資料指出，有關曾在美國涉犯猥褻案的美國籍男子，經會同警方在台北市松山區查獲後，這名男子被帶返北區事務大隊桃園市專勤隊進行詢問，並針對男子入境目的與在台活動進行了解。

移民署表示，這名美國籍男子是以觀光旅遊目的抵台，10月2日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，再搭計程車到台北市區飯店住宿4天，隨後自行透過網路搜尋到松山區民生東路5段某大樓的分租雅房居住。

此外，這名美國籍男子抵台後，主要在台北101等北部知名景點旅遊，另經查男子在台灣停留期間，經友人介紹，曾於北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工作。

移民署指出，這名美國籍男子在台期間曾從事與許可目的不符的工作及相關人士涉及非法僱用狀況，將依法函送主管機關裁處。這名美國籍男子除在國外有犯罪紀錄，抵台後也從事與許可目的（觀光）不符工作，已違反入出國及移民法等規定。

針對後續處理事宜，移民署表示，今天上午依法把這名美國籍男子強制驅逐出境，並遣返其原籍國美國，並管制再入境台灣，以保障民眾及社會安全。

移民署指出，將持續與各執法機關合作，共同查緝非法外來人口，秉持專業持續強化外來人流管理，維護台灣公共秩序安全。（編輯：戴光育）1131108

有性犯罪前科的美國籍男子抵台後行蹤不明，引發各界關注，內政部移民署8日上午依法予以強制驅逐出境，遣返男子原籍國美國並管制再入境。（移民署提供） 中央社記者葉臻傳真 113年11月8日