新北檢等4檢察長職期將屆 法務部啟動遴選作業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北8日電）新北、桃園、彰化及高雄地檢署等4名檢察長職期將屆滿。法務部今天公告遴選檢察長預定期程，預估檢察長職缺4名至10名，由檢審會提二倍人選供部長圈選，名單12月27日公布。

法務部發布新聞稿指出，鑑於新北、桃園、彰化及高雄地方檢察署檢察長職期即將屆滿，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

新聞稿表示，有關新任檢察長的遴選作業，法務部長鄭銘謙指示，本於公正、公開原則，提早規劃人事期程，以廣納各界意見周全考量，讓全體檢察官均能就符合遴任資格者的品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等，審慎考量。

後續依循法定程序，經由法務部檢察官人事審議委員會檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，以供部長遴選適任的檢察長；鄭銘謙將一併考量其他尚未任滿的檢察長過去整體表現或調任其他司法行政職務以增加不同歷練。

針對這次遴選預訂期程，今天提出檢察長職缺數，預估擬任檢察長的職缺數4名至10名，供檢審委員後續提出2倍的建議人選；12月13日召開檢審會，由檢審委員充分討論後提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，以供部長後續圈選。

12月27日召開檢審會，公布經部長遴選或派任的新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見；名單若連帶涉及法務部單位主管的派任，因這部分屬行政院派免權責，將函報行政院核定。

相關調動人員，預定於明年1月31日前擇日統一到任新職並辦理交接作業完畢。（編輯：戴光育）1131108