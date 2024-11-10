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台中警颱風天拂曉攻堅起出毒品槍械 52歲男送辦

2024/11/10 12:18（11/10 12:46 更新）
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52歲蔡姓男子持有大量毒品並擁槍自重，台中警方日前前往蔡男住所搜索，查獲毒品海洛因、安非他命及槍砲彈藥等證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月10日
52歲蔡姓男子持有大量毒品並擁槍自重，台中警方日前前往蔡男住所搜索，查獲毒品海洛因、安非他命及槍砲彈藥等證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）52歲蔡姓男子持有大量毒品並擁槍自重，台中警方搜集相關事證後，日前趁颱風康芮來襲時，拂曉出擊蔡男家中搜索，起出毒品、槍砲彈藥等，依法移送台中地檢署偵辦。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿指出，大甲派出所日前接獲線報，指出北屯區有綽號「阿良」男子持有大量毒品並擁槍自重，經查證後鎖定52歲蔡男涉重嫌。

警方經蒐集相關犯罪事證後，向台中地方法院聲請搜索票，在11月1日清晨颱風康芮來襲時，派出所與偵查隊組成專案小組，無懼狂風暴雨，拂曉時分前往蔡男住所展開突襲搜索。

專案小組在蔡嫌住處查獲海洛因及安非他命毒品數十包、土製霰彈槍、改造90手槍、左輪手槍零件一批及子彈等證物。

警方指出，查扣毒品經初步檢驗均呈現陽性反應，槍械、子彈經初步鑑定均具完整結構、可發射子彈，具殺傷力，後續將送刑事警察局進行鑑驗；蔡男依涉違犯毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131110

52歲蔡姓男子持有大量毒品並擁槍自重，台中警方日前到蔡男家中搜索，起出毒品、槍砲彈藥等，將蔡男依法移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月10日
52歲蔡姓男子持有大量毒品並擁槍自重，台中警方日前到蔡男家中搜索，起出毒品、槍砲彈藥等，將蔡男依法移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月10日
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