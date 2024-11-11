屏東市透天厝凌晨火警撲滅 5傷1命危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣屏東市崇明四街某棟透天厝今天凌晨4時許火警，火勢約1小時後撲滅，殘火仍在處理中。現場共救出6名受困民眾，其中5名嗆傷、意識清醒，1名無生命跡象送醫搶救中。

屏東縣政府消防局表示，今天凌晨4時20分接獲屏東市崇明四街1棟透天厝5樓火警，獲報後派遣屏東、屏二、麟洛、長治、特搜、九如、萬丹及第一大隊共計出動19車38人出勤灌救，初期由第一大隊副大隊長楊景雄帶隊指揮，現場有人員受困頂樓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局指出，起火地點為連棟透天厝，在灌救過程中連同疏散隔壁住戶。今天凌晨5時先順利救出受困在頂樓5名民眾，5人皆嗆傷、意識清醒，其中2名送往寶建醫院、3名送往屏東榮民總醫院醫治；後續於3樓發現1名受困男子，他已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，已送往寶建醫院急救。

火勢於凌晨5時33分撲滅，消防局表示，目前仍在處理殘火，起火原因後續交由火調人員調查。（編輯：戴光育）1131111