屏東市透天厝火警6傷1死 30歲男疑為救貓回火場不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣屏東市崇明四街一棟透天厝，今天凌晨4時許發生火警，現場救出2戶共7名民眾，其中6名嗆傷、意識清楚，1名30歲男子疑為救貓衝回火場，消防救出後送醫仍不治。

屏東縣政府消防局表示，起火地點為連棟透天厝，共救出2戶7人，其中6人嗆傷、意識清楚，1人OHCA（到院前心肺功能停止），送往寶建醫院急救仍不治。

消防局指出，發生火警透天厝吳姓1家4口，消防到場時吳父已脫困，其妻與2子在頂樓待援，吳父告訴消防人員，30歲二兒子疑為救貓，待援時衝回火場；消防人員後續在3樓房間陽台發現吳家二兒子，OHCA送醫不治。

消防局表示，連棟透天隔壁棟1戶3名民眾，皆濃煙嗆傷但意識清楚，已送醫。

消防局今天凌晨4時20分接獲屏東市崇明四街一棟透天厝5樓火警，派遣屏東、屏二、麟洛、長治、特搜、九如、萬丹及第一大隊，共計出動19車38人；火勢於5時33分撲滅，確切起火原因後續交由火調人員調查。（編輯：陳仁華）1131111