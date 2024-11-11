台中大肚機車與小貨車碰撞 騎士不治

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（中央社記者蘇木春台中11日電）吳姓男子今天駕駛小貨車，行經台中市大肚區1處路口時轉彎，與對向直行石男騎乘的機車發生碰撞，警消到場時石男已無呼吸心跳，送醫仍傷重不治，吳男未受傷，事故原因待調查。

台中市消防局上午11時27分獲報，大肚區沙田路一段路旁，發生小客車與機車事故，機車騎士倒臥地面，派遣救護車到場後，發現1名男性傷者呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往烏日林新醫院救治。

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台中市警局烏日分局初步調查，36歲石姓男子案發當時騎機車，沿沙田路一段外側快車道往大肚方向直行行駛，63歲吳姓男子在對向駕駛小貨車，沿沙田路一段內側快車道左轉沙田路一段388巷，雙方疑似於路口搶快發生側撞。

警方到場時，路面散落機車零件，小貨車車頭嚴重凹陷，石男送醫搶救後不治、吳男則無受傷。吳男經呼氣酒測後無酒駕，肇事原因後續由警方鑑定釐清。（編輯：李淑華）1131111