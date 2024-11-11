台中童騎單車斑馬線遭撞亡 老師同學送最後一程

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中12歲黃姓男童日前騎單車行經北屯區一處路口斑馬線，先被機車撞上，倒地後遭後方車輛輾過，送醫不治。家屬今天為男童辦告別式，學校老師、同學，也到場為男童送最後一程。

男童的家屬今天在台中殯儀館舉辦告別式，由男童的2名哥哥代表家屬致意，現場布置泡泡機陪伴男童，場面相當哀戚。

男童學校的老師、同學送上白玫瑰為男童送最後一程，未到場的學生也一同手寫卡片放在靈堂前，有人寫下「祝你在天堂每天都過得開開心心」、「希望下一世能再當朋友」、「去天堂記得我，我的好朋友再見」。

黃姓男童3日下午騎單車，行經北屯區敦化路二段與仁平路口時，沿行人穿越道騎往對面的新平公園，先遭湯男騎機車撞上，男童倒地後遭後方傅男開車輾過，男童送醫搶救不治。

機車騎士與汽車駕駛均未受傷，2人經呼氣酒測都未酒駕。警詢後，警方將湯男、傅男2人依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦，檢方複訊後，諭知2人各以新台幣3萬元交保。（編輯：陳清芳）1131111