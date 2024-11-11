科技公司涉偽造空污數據 竹市環保局開罰40萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）竹科某科技公司涉偽造空污數據，遭新竹檢方提起公訴予以開罰，也起訴3名環安員工。竹市環保局表示，該公司未符空污法規定，處新台幣40萬元，將持續釐清污染物排放量。

新竹地檢署今天發布新聞稿表示，新竹科學園區1間科技公司持有竹科管理局核發的固定污染源操作許可證，相關排放數據須符合標準，但此公司林姓、葉姓及陳姓3名環安員工為確保數據符合標準，涉聯合造假、篡改監測數據。

全案日前偵查終結，地檢署表示，3名員工被依空氣污染防制法之明知不實事項而申報罪嫌提起公訴，另也依空污法對此公司提起公訴予以開罰，依法最重將被科以罰金新台幣5000萬元。

新竹市環保局提供文字表示，該涉案公司過去3年內未違反空氣污染防制法，也無相關裁處紀錄，此次配合檢方現場稽查時發現未符合空污法等規定，依相關法規對其處以40萬元罰鍰。

環保局指出，後續將持續查核該公司排放管道，釐清污染物排放量情形。此外，該公司偽造空污數據行為屬刑事訴訟範疇，由檢方辦理。（編輯：林恕暉）1131111