前苗栗議員黃聲全請客選民涉賄 判刑3年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）前無黨籍苗栗縣議員黃聲全於民國111年選舉期間在自家釣蝦場拜票，幫選民支付餐費涉嫌賄選，一、二審均依違反選罷法判處有期徒刑3年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。

此外，苗栗地檢署也對黃聲全提起民事當選無效之訴，一審的苗栗地方法院判決當選無效；黃聲全不服，提起上訴，二審的台灣高等法院台中高分院駁回上訴，黃聲全當選無效確定。

判決指出，111年9月19日晚間7時許，黃聲全為求順利當選縣議員，有8名選民在他經營的釣蝦場聚餐時，他拜票並幫選民付清餐費新台幣2400元，他表示「這餐我請，拜託你們支持我」等語，以此方式對選民等人交付不正利益。

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一審的苗栗地方法院認為，黃聲全身為候選人卻恣意破壞選舉公平，且否認犯行，犯後態度不佳；另考量黃聲全的賄選票數、支付犯費金額等一切情狀，依公職人員選舉罷免法的交付不正利益罪判處3年10月徒刑，褫奪公權5年。

黃聲全提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為，一審認事用法無不當，量刑妥適，仍維持原判。黃聲全再上訴三審，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1131112