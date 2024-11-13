苗栗7旬翁騎鐵馬連遭3車碰撞輾壓 送醫不治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）1名賴姓老翁昨天晚上騎腳踏車行經苗栗縣公館鄉128縣道時，先後遭3部車輛碰撞輾過，送醫傷重不治。警方今天指出，3名駕駛均無酒駕情形，不排除天色昏暗、視線不良釀禍。

苗栗縣警察局苗栗分局警備隊副隊長古家榮今天表示，公館鄉128縣道中義村路段12日晚間6時許發生1起交通事故，1名老翁騎腳踏車過馬路時，遭3部自小客、貨車碰撞，公館分駐所員警獲報到場後，立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

警方指出，初步調查，賴姓老翁（76歲）騎腳踏車於公館鄉中義村中義126-5號前欲南往北橫越128縣道時，先遭何姓男子（34歲）駕駛的自小客車碰撞後倒地，再遭後方同向分別由徐姓男子（68歲）及周姓男子（21歲）駕駛的2部自小貨車接連碰撞，賴翁當場失去生命跡象，經送醫傷重不治。

員警對3部涉案車輛駕駛進行酒測，3人酒測值均為零。肇事駕駛向警方表示，因此路段天色昏暗、視線不佳，當看到對方出現在眼前，根本來不及煞車。詳細肇事責任歸屬，有待進一步釐清。

苗栗警分局提醒用路人，行經視線不良路段，駕駛車輛務必減速慢行、全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自身與用路人生命財產安全。（編輯：戴光育）1131113