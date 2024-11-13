台中大貨車疑超載煞車失靈推撞3車 警方依法舉發

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市沙鹿區今天發生連環車禍。警方表示，1輛大貨車行經向上路七段時，疑違規超載煞車失靈撞擊前方小貨車，小貨車失控再推撞2自小客車，針對超載行駛將依法開單告發。

台中市警察局清水分局表示，上午8時45分在沙鹿區向上路七段，林姓男子（31歲）駕駛大貨車沿向上路七段往東行駛在中興陸橋外側車道，因煞車失靈不慎車頭撞擊前方卓姓男子（25歲）駕駛的小貨車。

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警方指出，小貨車遭撞擊再往前失控推撞鐘姓女子（23歲）及楊姓女子（53歲）駕駛的自小客車，造成2名自小客駕駛受傷送醫，治療後傷勢都無大礙，這起事故的駕駛人經酒測後都無酒駕情事。

警方表示，肇事大貨車載有混凝土，經會同司機過磅，總重達34.7公噸，依道路交通管理處罰條例規定，該車限重25公噸，超載9.7公噸，將開單告發，罰鍰約新台幣2萬元。（編輯：李淑華）1131113