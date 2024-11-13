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桃園義消執勤遭虎頭蜂螫身亡 農業局協助撫卹

2024/11/13 15:45
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市消防局龍潭義消分隊范姓副小隊長今天在執行捕蜂勤務時，雙手各一處遭虎頭蜂螫咬，送醫後不治。桃園市農業局指出，已派員協助家屬，將全力進行撫卹、協助申請理賠。

桃園市政府消防局向媒體表示，范姓副小隊長（40歲）今天上午10時59分在平鎮區湧光路執行桃園市政府農業局委託的「捕蜂勤務」時，遭虎頭蜂螫傷，雖緊急送至國軍桃園總醫院急救，仍宣告不治。

農業局告訴中央社記者，「緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」上午接獲民眾請求後，在一戶透天厝執行捕蜂勤務，范姓副小隊長穿著防護裝備在3樓伸手至窗外協助隊員摘除蜂巢時，發現左、右手各1處遭虎頭蜂螫咬。

農業局指出，范男遭蜂螫後尚有意識，當下也立即告知隊員要通報救護人員，但在送醫過程中失去意識，經醫院搶救後，仍在中午12時45分被宣告急救無效確定死亡。

農業局表示，獲報後已立即派員前往關切，並在醫院陪同家屬處理後續事宜，將全力進行撫卹及協助善後工作。工作大隊每名隊員都已辦理保險，後續將協助申請理賠，並加強相關訓練。（編輯：戴光育）1131113

#桃園
#虎頭蜂
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