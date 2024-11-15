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嘉市宮廟遭棍棒亂砸男子開槍還擊 警逮5嫌送辦

2024/11/15 09:03
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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市某宮廟昨天晚上遭人持棍棒亂砸，對方隨後持槍還擊，警方以車追人陸續逮捕鄭姓男子等5人，查扣1支瓦斯鋼瓶槍及4支棍棒，雙方疑有債務糾紛，全案依妨害秩序移送法辦。

社群平台Line群組「黑色豪門企業」昨天晚間貼出1段鬥毆影片，內容的地點發生在嘉義市南京路某宮廟，時間約在昨天晚上8時左右，突然有4名年輕人持棍棒在1樓宮廟門口亂砸物品，隨後樓上住家有2名男子衝出，其中1名男子持槍朝4名年輕人逃逸方向開了數槍。

嘉義市第一警分局今天表示，昨天晚間9時許接獲民眾報案指稱南京路有人持棍棒砸毀玻璃門，警方趕抵現場時，人群已散去，最終以車追人，陸續逮捕鄭姓男子等4人。

警方調查，鄭姓男子與宮廟樓上住戶有債務糾紛引發衝突，鄭男糾集3名友人分持棍棒砸毀玻璃門，住家黃姓少年見狀立即持瓦斯鋼瓶槍枝回擊。

案發後，警方查扣犯案工具棍棒4支及瓦斯鋼瓶槍1支等贓證物品，全案將鄭姓男子等5人依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌，分別移請嘉義地檢署及嘉義地方法院少年法庭偵審。（編輯：戴光育）1131115

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