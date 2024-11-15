水泥車撞水源快速道路匝道牆翻覆 掉石塊砸損2車

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市水源快速道路、近師大路匝道前，今天下午發生1輛混凝土車自撞匝道圍牆翻車，導致掉落石塊砸到行經下方平面道路的小客車，水泥車駕駛仍受困車內，警消持續救援。

台北市警消在下午1時44分獲報，中正區水源快速道路往南方向，近師大路匝道口發生車禍意外，派員到場發現，1輛水泥重型車輛在現場已翻覆。

警消表示，水泥車撞上高架道路護欄，導致護欄毀損且有碎裂石塊，石塊也掉落至橋下平面道路，波及2輛自小客車，無人員受傷，但水泥車司機受困車內，意識不清，目前持續救援。

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台北市警察局中正二分局透過訊息指出，下午1時45分許，1輛水泥車行駛水源快速道路往南、經師大路匝道前轉彎處，因自撞匝道圍牆導致翻車，高架道路護欄受撞擊掉落石塊，造成下方平面道路小客車身受損。

警方說，水泥車駕駛傷勢及車損仍在瞭解，已派員在水源快速道路、師大路沿線管制，並加強周邊道路交通疏導，提醒民眾行經車禍地點應減速慢行並配合員警指揮疏導。（編輯：張銘坤）1131115