北市公車追撞釀1死15傷 議員籲查有無超時駕駛

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市喜來登飯店前今天發生公車追撞車禍，造成1死15傷。台北市議員曾獻瑩指出，涉肇事的大有客運在公車評鑑報告超時駕駛項目曾數次被扣分，應特別調查有無超時駕駛情形。

國民黨市議員曾獻瑩今天透過新聞稿表示，這起公車追撞的重大交通事件，除了酒測，應該還要特別調查及注意是否有疲勞駕駛情形，台北市公運處應調查公車駕駛的班表。

曾獻瑩認為，台北市公車駕駛缺額問題存在已久，缺額約3成，造成許多駕駛超時工作，且可能因此導致疲勞駕駛狀況，其危險性不輸酒駕。

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他舉例，大有客運在今年6月的公車評鑑報告中，顯示其在超時駕駛項目的得分為零分，意即4次抽檢有發現駕駛超時工作現象，才會被扣分至零分，且大有客運在上一期的超時工作評鑑也是零分。

曾獻瑩表示，大有客運在上一期的評鑑績效墊底，得到的成績是乙，公運處對如此公車廠商應拿出具體加強監督，並要求改善的具體作為及成效，否則就不應允許如此管理鬆散的公車公司可繼續上路。（編輯：戴光育）1131117