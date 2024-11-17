北市公車追撞釀1死15傷 2名駕駛移送北檢偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市喜來登飯店前今天發生2輛公車追撞事故，造成走在斑馬線上的50歲女子被捲入車底身亡，另有司機、乘客等15人受傷，肇事公車駕駛謝姓女子稱剎車不及，警詢後將2名駕駛送辦。

台北市警消上午9時許獲報，指中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）發生大有巴士公車追撞大都會客運事故，造成林姓女行人受困公車車底，警消趕赴現場搶救，協助林女脫困並送醫搶救，仍傷重不治。

和林女同行的林女丈夫當下雖逃過死劫，但目睹悲劇發生哀慟不已，沒想到外出散步卻天人永隔。

這起意外還造成大都會客運駕駛54歲陳姓男子、大都會公車12名乘客和大有巴士2名乘客受輕傷，其中7名乘客為泰國遊客，傷者都意識清楚，分送多家醫院治療。

根據警方調查了解，案發時大都會客運直行忠孝東路外側車道要右轉鎮江街口，駕駛陳男正停車等待前方2名行人通過斑馬線，不料卻遭後方直行忠孝東路內側車道的大有巴士右前車頭撞上其車尾，導致大都會客運前衝輾壓林姓女行人。

同時，還波及對向鎮江街上停等紅燈的55歲蕭姓男子所駕駛的計程車。

警方已排除酒駕狀況。大有巴士駕駛23歲謝女供稱，駕駛過程有保持安全距離，但看到前車停等時，一時來不及剎車；遭撞的大都會客運駕駛陳男則說，案發被撞太突然，當下已來不及反應。

全案警方詢後，傍晚將2名公車駕駛依涉過失致死罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1131117