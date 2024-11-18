台中男騎車經事故現場比倒讚 下秒擦撞車倒地引熱議

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（中央社記者蘇木春台中18日電）1名男子昨天騎機車行經台中某路口，對著車禍現場比倒讚手勢，不料下一秒擦撞旁邊車輛倒地，影片遭貼上網引發熱議。警方表示，民眾路過事故現場應注意路況，避免意外發生。

網路社群YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，昨天分享1則影片，畫面中可見1名男子騎乘機車，行經台中市西屯區台灣大道近惠中路口，因慢車道發生事故壅塞，男子騎到事故地點時，卻對事故方比倒讚手勢，下一秒卻擦撞旁邊車輛倒地，影片引發網友熱議。

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台中市警局第六分局今天表示，17日下午1時33分獲報，西屯區台灣大道三段近惠中路口，有機車與自行車（YouBike）事故，經調查為34歲陳女騎機車至案發地點時，追撞24歲李女騎乘的自行車發生事故，雙方經酒測後未酒駕，事故原因待調查釐清。

警方指出，事故點旁另發生路過機車與汽車擦撞部分，有民眾上傳行車影像至網路，該事故尚未接獲報案。呼籲用路人行經車禍現場時，應注意路況行駛，並遵守交通規則，避免發生危險。（編輯：李淑華）1131118