柯文哲偵訊時稱讓黃國昌接主席 北檢：不便回應

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（中央社記者林長順台北19日電）媒體報導，因京華城案羈押中的民眾黨主席柯文哲在檢方庭訊時，脫口說出要辭黨主席，讓民眾黨立委黃國昌接任。台北地檢署今天表示，對無關案情的私人事務，不干涉也不便回應。

北檢偵辦京華城案，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利罪嫌等，有勾串共犯或證人事實，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。檢察官日期聲請延長羈押2個月獲准，柯文哲未提抗告而確定。

檢察官13日提訊在押的柯文哲時，柯文哲以光頭造型走下囚車，讓在場守候的記者一度認不出來，也引起外界揣測。

鏡週刊報導，柯文哲於9月18日羈押半個月時，已預判案情走向對他不利，在庭訊時脫口說出：「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年」。

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報導指出，當天是由北檢檢察官提訊柯文哲查政治獻金等金流，柯文哲似乎已意識到後續還有其他弊案恐跟著連環爆，當著鄭深元等委任律師及檢察官面前悠悠吐露心情，2個月後，柯文哲收賄輪廓逐漸明朗，對他確實極為不利。

北檢表示，承辦檢察官偵辦柯姓被告涉犯貪污治罪條例等案件，是以被告所涉犯罪事證為偵查範圍，對於被告私人事務或無關案情事項，不涉入，亦不便回應。（編輯：方沛清）1131119