本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力
首頁 / 社會

柯文哲偵訊時稱讓黃國昌接主席 北檢：不便回應

2024/11/19 10:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）媒體報導，因京華城案羈押中的民眾黨主席柯文哲在檢方庭訊時，脫口說出要辭黨主席，讓民眾黨立委黃國昌接任。台北地檢署今天表示，對無關案情的私人事務，不干涉也不便回應。

北檢偵辦京華城案，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利罪嫌等，有勾串共犯或證人事實，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。檢察官日期聲請延長羈押2個月獲准，柯文哲未提抗告而確定。

檢察官13日提訊在押的柯文哲時，柯文哲以光頭造型走下囚車，讓在場守候的記者一度認不出來，也引起外界揣測。

鏡週刊報導，柯文哲於9月18日羈押半個月時，已預判案情走向對他不利，在庭訊時脫口說出：「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，當天是由北檢檢察官提訊柯文哲查政治獻金等金流，柯文哲似乎已意識到後續還有其他弊案恐跟著連環爆，當著鄭深元等委任律師及檢察官面前悠悠吐露心情，2個月後，柯文哲收賄輪廓逐漸明朗，對他確實極為不利。

北檢表示，承辦檢察官偵辦柯姓被告涉犯貪污治罪條例等案件，是以被告所涉犯罪事證為偵查範圍，對於被告私人事務或無關案情事項，不涉入，亦不便回應。（編輯：方沛清）1131119

柯文哲
柯文哲涉侵占政治獻金案 北檢提訊李文宗柯文哲繼續請假3個月 民眾黨：沒有代理主席問題
黃國昌
民眾黨12/7黨代表選舉 周榆修：已超過260人報名綠批藍排審選罷法突襲 黃國昌指罷免門檻不適合更動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：