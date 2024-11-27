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雲嘉嘉高級救護技術員訓練結訓 共創生命守護網

2024/11/27 15:56
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣及嘉義縣市消防局共計42名參訓學員，完成1432小時的高級救護技術員訓練，雲林縣長張麗善今天主持結訓，期勉大家返回各工作崗位後，能發揮所學守護鄉親。

由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今天在雲林縣消防局舉辦結訓典禮，由張麗善主持、頒發學員結訓證書。

張麗善表示，高級救護技術員養成不易，課程內容涵蓋許多專業證照訓練，42名學員經歷1432小時訓練後，對雲嘉嘉的緊急救護案件如重大創傷、OHCA（到院前無生命跡象）案件等救護存活率的提升，定有大大的助益。

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台大醫院雲林分院馬惠明院長指出，「急救成功不是靠運氣，是靠設計」，設計除了要有良好的設備之外，更須要有優秀的人材配合，台大體系是全台訓練高級救護技術員最多、經驗也最豐富的機構，而台大雲林分院承續台大體系的光榮傳統，以最優質的師資陣容來執行雲林縣第一梯高級救護技術員訓練。

雲林縣消防局長林文山說，為提升OHCA的救護能力及降低A1事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故），除救護車上配備先進設備外，今年編列新台幣1000萬元辦理高級救護技術員，42名結訓學員都是現職消防員，平均年紀約30歲，雲林有24人、嘉義縣12人、嘉義市6人。（編輯：郭諭儒）1131127

#張麗善
#雲林縣
張麗善
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