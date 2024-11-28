婦人投資遭騙1300萬元 新北警破水房逮4嫌送辦

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北警方今天表示，婦人遭詐團誆稱投資股票獲利，需繳稅金才能領取，被害人眾陸續匯款及面交共1300餘萬元。警方日前破獲水房，逮捕4名車手及收水手，依詐欺罪嫌移送檢方。

新北市警察局專員兼中和分局偵查隊長陳冠宇今天以新聞稿與影片表示，10月底接獲陳姓女被害人報案指稱在臉書（Facebook）看到投資廣告，主動私訊諮詢並加入LINE好友。

被害人加入LINE群組後，陳冠宇說，被害人陸續以投資股票及虛擬貨幣名義，匯款及面交新台幣共計1300餘萬元，但事後無法出金，她才驚覺遭騙。

陳冠宇指出，警方獲報後成立專案小組蒐證，持續調閱監視器「以車追人」鎖定犯嫌後，報請檢方指揮偵辦。待時機成熟後，17日持搜索票及拘票前往收水手鍾姓男子的新北市住處（水房）搜索，查扣點鈔機、新台幣3萬餘元、手機、犯罪轎車、大麻等贓證物。

警方表示，搜索行動同日於新北市汐止區分別將車手陳姓、溫姓及劉姓男子拘提到案。警詢後，將4名犯嫌依詐欺罪移檢方偵辦；鍾男涉嫌毒品案，另案移送。

陳冠宇指出，依新北市警察局「打詐溫度計」分析，詐騙案以「假投資」及「網路購物」等手法占大宗，財物損失是假投資最高。

警方表示，中和警分局印製傳單宣導家戶與企業員工，並持續查緝詐團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房，企圖斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶。（編輯：戴光育）1131128