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檢察長遴選作業 檢審會公告24人名單

2024/12/2 21:13
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（中央社記者劉世怡台北2日電）因應法務部展開檢察長遴選作業，檢審會票選委員今天公告，已有24人報名或被推薦遴任檢察長，明天起公開徵詢各方意見，將在24人名單中提出職缺2倍人選供法務部長鄭銘謙圈選。

法務部日前表示，新北、桃園、彰化及高雄地檢署等4名檢察長職期將屆滿。法務部公告遴選檢察長預定期程，預估檢察長職缺4名至10名，由檢審會提2倍人選供部長圈選，名單將於12月27日公布。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生的委員組成。檢審會票選委員為促進檢察長遴任程序公開透明，日前受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，名單於今天傍晚截止。

票選委員公告24人名單，依司法官期別，包括台灣高檢署檢察官林綉惠（司法官訓練所24期結業，簡寫為24）、高雄高分檢檢察官李靜文（32）、法務部檢察司司長郭永發（33）、法務部法制司司長洪家原（34）、台中高分檢主任檢察官謝名冠（34）、台灣高檢署檢察戴東麗（34）、新竹地檢署檢察官林李嘉（35）、宜蘭地檢署檢察官洪景明（35）。

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此外，台灣高檢署檢察官兼行政院洗防辦執行秘書蘇佩鈺（36）、台北地檢署檢察官許祥珍（36）、法律事務司副司長林映姿（37）、法務部廉政署主任秘書孫治遠（37）、法務部行政執行署宜蘭分署長吳廣莉（37）、台南高分檢檢察官陳建弘（37）。

其餘名單有法務部參事兼代理主任秘書王以文（38）、最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38）、警政署政風室主任陳淑雲（38）、法務部保護司副司長林秀敏（38）、台北地檢署檢察官蕭方舟（38）、台北地檢署檢察官林黛利（39）、台中地檢署檢察官林彥良（40）、基隆地檢署檢察官王亞樵（40）、高雄高分檢署檢察官兼任廉政署南調組組長王柏敦（40）、台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰（41）。（編輯：戴光育）1131202

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