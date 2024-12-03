新北校園命案被害者父親陳情司法院 盼少事法修法

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（中央社記者劉世怡台北3日電）新北校園命案死者父親與其他矚目案件死者家屬今天赴司法院陳情，呼籲少事法修法並反對廢除死刑，也對大法官死刑釋憲表達不滿，呼籲別漠視死者家屬傷痛，應給罪犯重刑。

被害人權益團體及被害者家屬今天在凱道舉辦「只有愛如故，追思白玫瑰」活動，國民黨立法委員吳宗憲、王鴻薇等人陪同師鐸獎女師命案死者的張姓丈夫，新北校園命案死者的楊姓父親及台南雙警命案死者凃明誠的姐姐，前往司法院及最高檢察署陳情。

楊姓男子表示，行凶少年與少女未滿18歲得減輕其刑，一審各判9年與8年，他沒辦法接受判決書上都是對加害者的憐憫之心，同樣年少的兒子無辜慘死，卻明顯未獲絲毫的公平正義。

楊男說，不求如包青天鐵面無私的法官，但請給予應有的重刑，而非草菅人命的輕判，請求針對少年事件處理法修法研議，並形容自身也是被霸凌的一方。

女師命案死者的張姓丈夫則說，命案發生10週年，凶嫌殘忍的施暴行為，曾經5度被判處死刑，但更四審認定本件犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，改判無期徒刑，經最高法院駁回上訴確定。

張姓男子指出，憲法法庭9月20日做出113年憲判字第8號判決，等於是廢死判決，接著在2週後，最高法院就做出本件宣判，二者明顯有關連性。

張男重申，凶嫌犯行符合「情節最重大之罪」，應判死刑，同時也向最高檢察署陳情，請求依非常上訴要件審查本件確定判決是否符合113年憲判字第8號判決意旨，若查有違背法令，請檢察總長提起非常上訴。

凃明誠的姐姐則表示反對廢除死刑，並質疑案件一審宣判後，二審12月18日將開庭，卻突然換法官，是否有受到壓力。

司法院刑事廳長李釱任接下陳情，表示非常了解被害人家屬心理痛苦，對個案發生失去生命的事實，同感悲傷及難過，強調被害人及被害人家屬在訴訟中不應該是個局外人，會要求各法院應給予相當的參與保障及協助。

李釱任說，針對陳情內容，司法院會廣徵各界意見，進行研議。家屬質疑換法官部分，就他所知，法官沒有受到壓力，至於為何換人，待他了解後會回覆給家屬知悉。

另方面，針對女師命案死者的張姓丈夫請求研議非常上訴，最高檢察署已受理，將分案調查。（編輯：蕭博文）1131203