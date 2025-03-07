新北校園割頸案 被害者家屬盼高院法官重判2嫌

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）台灣高等法院昨天開庭審理新北校園命案。被害者父母今天出面表示，2名凶嫌毫無悔改，「殺人就應該付出最重代價」，希望高院明鏡高懸，重判2人30年以上有期徒刑。

新北市某國中學生於民國112年12月25日，遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，新北地院少年法庭去年判處行凶少年9年有期徒刑、少女8年有期徒刑。

一審法官指出，行凶少年、少女在少年觀護所經多次諮商已漸能反省，但仍須時間學習。全案上訴二審開庭。被害者父母認為，2人毫無悔意，希望高院能公正審判，還給家屬一個公道。

被害者父母今天在民主進步黨新北市議員石一佑陪同下出面說明。被害者父母說，殺了一個人只判8、9年，之後感化教育還可以減刑，「在他下手的過程，是沒有給我們孩子一點點機會。」

被害者父親說，開庭中，他與行凶少年對到眼後，被對方怒目相瞪，他談到此忍不住落淚，「我是被害人家屬，你憑什麼瞪我。」

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被害者母親說，一審法官無視他們受到傷害，為了讓法官了解喪子之痛，已聲請法官囑託醫院對他們進行心理衡鑑，作為新事證。被害者父母也表示，對司法感到心寒，希望集結大家力量，儘快修改少年事件處理法。

石一佑表示，此事造成被害者父母一輩子無法抹滅的傷害，「他們失去一個孩子，父母卻要去證明自己受到多大的傷害，根本本末倒置」，法律應保護被害者，並幫被害者討一個公道。（編輯：林恕暉）1140307