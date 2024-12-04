一頁式詐騙蹭台灣隊12強奪冠 刑事局呼籲提高警覺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，刑事局今天指出，有詐騙集團趕上風潮，架設一頁式廣告販售周邊商品，實則寄出劣質商品行騙，提醒受害者收存單據，才能退貨取回款項。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團常架設一頁式網路廣告行騙，且利用時下熱門議題吸引民眾下單，呼籲民眾慎防此類詐騙手法。

台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，許多民眾熱情力挺。刑事局指出，近來發現有詐騙集團在網路上擷取相關圖片，架設一頁式購物網站，假售台灣隊周邊商品，誘騙民眾下單購買。

刑事局表示，詐騙集團採貨到付款方式寄送，但當民眾拆封後才發現內容物明顯為劣質商品，聯繫網站客服也遭百般推託，才驚覺受騙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞稿指出，一頁式廣告販售的商品價格明顯低於市場行情，常以「限時特價搶購、倒數」等行銷方式吸引民眾，且網頁大多夾雜簡體文字，或號稱「免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意退貨」等方式，增加民眾點選誘因。

刑事局呼籲，民眾網路購物時，若發現疑似一頁式廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線查證；若取貨拆封後發現為劣質商品，務必收存相關單據，並於時限內循超商或物流業者「爭議包裹退貨退款機制」取回款項。（編輯：蕭博文）1131204