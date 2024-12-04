本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南韓國防部長金龍顯聲明致歉：已向總統請辭、戒嚴風波責任在我
首頁 / 社會

屏東垃圾車司機酒駕遭扣牌2年 枋山鄉清運受影響

2024/12/4 16:29（12/4 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣枋山鄉王姓清潔隊員日前載運垃圾到恆春時，與前方車輛發生碰撞，王男酒精濃度0.61毫克，遭函送偵辦並吊扣公務車牌照2年。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月4日
屏東縣枋山鄉王姓清潔隊員日前載運垃圾到恆春時，與前方車輛發生碰撞，王男酒精濃度0.61毫克，遭函送偵辦並吊扣公務車牌照2年。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東枋山鄉王姓清潔隊員載運垃圾到恆春時發生車禍，酒精濃度0.61毫克，遭函送偵辦，垃圾車也遭吊扣牌照2年。枋山鄉長羅金良表示，正尋求協助，否則過年將至影響環境。

屏東縣警察局恆春分局第4組長陳憲峯今天接受媒體聯訪表示，王姓男子11月29日上午7時許，駕駛公務大貨車，不慎追撞前方顧姓女子駕駛車輛，造成雙方車輛受損，王男當下自稱頭暈身體不適，前往南門醫院治療。

陳憲峯指出，對王男酒測，酒精濃度達0.61毫克、顧女酒測值為0，王男出院到案後依刑法公共危險罪函送屏東地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，吊扣此公務大貨車牌照2年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅金良接受中央社記者電話訪問指出，當天王男是要將垃圾送往恆春垃圾轉運場，也都會要求司機不能喝酒；而鄉內有3輛垃圾車，繞行全鄉清運，均有各自負責的路線，遭吊扣牌照的垃圾車負責的是枋山村路線，也是鄉內人口密集的路線。

羅金良說，農曆年將至，很擔心垃圾清運，長期一定會導致環境問題，且車輛與人力也吃緊，正在尋求相關單位協助。（編輯：郭諭儒）1131204

#南門醫院
#屏東縣
#恆春
#屏東地檢署
#陳憲峯
#屏東縣警察局恆春分局
陳憲峯
恆春軍用貨車與重機擦撞 1死1傷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.100
更多編輯台推薦新聞：