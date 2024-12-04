屏東垃圾車司機酒駕遭扣牌2年 枋山鄉清運受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東枋山鄉王姓清潔隊員載運垃圾到恆春時發生車禍，酒精濃度0.61毫克，遭函送偵辦，垃圾車也遭吊扣牌照2年。枋山鄉長羅金良表示，正尋求協助，否則過年將至影響環境。

屏東縣警察局恆春分局第4組長陳憲峯今天接受媒體聯訪表示，王姓男子11月29日上午7時許，駕駛公務大貨車，不慎追撞前方顧姓女子駕駛車輛，造成雙方車輛受損，王男當下自稱頭暈身體不適，前往南門醫院治療。

陳憲峯指出，對王男酒測，酒精濃度達0.61毫克、顧女酒測值為0，王男出院到案後依刑法公共危險罪函送屏東地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，吊扣此公務大貨車牌照2年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅金良接受中央社記者電話訪問指出，當天王男是要將垃圾送往恆春垃圾轉運場，也都會要求司機不能喝酒；而鄉內有3輛垃圾車，繞行全鄉清運，均有各自負責的路線，遭吊扣牌照的垃圾車負責的是枋山村路線，也是鄉內人口密集的路線。

羅金良說，農曆年將至，很擔心垃圾清運，長期一定會導致環境問題，且車輛與人力也吃緊，正在尋求相關單位協助。（編輯：郭諭儒）1131204