朱學恒強吻案鍾沛君提民事求償 北院12/31宣判

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（中央社記者林長順台北5日電）名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，台灣高等法院11月間改判11月徒刑，朱學恒表示不會再上訴。鍾沛君另提起民事求償，台北地方法院訂於12月31日宣判。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；高院二審改判11月徒刑。

朱學恒則在臉書上貼文表示，「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔。並不會再上訴消耗司法資源」。鍾沛君在宣判後透過聲明表示，審判不是表演舞台，「我的人生也不是你的劇本」，期待回歸原本的人生，此後不再受此事干擾。

鍾沛君另提起民事訴訟，向朱學恒求償，媒體報導求償新台幣500萬元，但未獲證實。鍾沛君曾受訪表示，未來若有民事求償金額，也會全數捐出給需要幫助的人。

北院今天再度開庭，採不公開審理。全案今天辯論終結，法官訂於12月31日上午11時宣判。（編輯：唐聲揚）1131205