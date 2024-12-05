柯文哲政治獻金案作證 吳欣盈複訊1小時後請回

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（中央社記者林長順台北5日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局北機站以證人身分傳喚民眾黨前立法委員、前副總統候選人吳欣盈說明，並於中午移送北檢複訊。檢察官經1個多小時偵訊後將吳欣盈請回。

吳欣盈受訪時表示，今天進行的非常順利，偵查不公開，感謝大家的關心。

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競選辦公室財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。

吳欣盈出身新光集團第3代，素有「新光大公主」稱號，曾留學英、美，返台後接掌新光人壽慈善基金會執行長、新光人壽副總經理，台灣民眾黨於民國108年創黨後，吳欣盈列進不分區名單，開啟政治生涯。

2020年民眾黨僅獲5席不分區立委，吳欣盈並未當選，但前立委蔡壁如因捲入學倫風波請辭，吳欣盈順勢遞補，成功晉身國會議員。2023年民眾黨備戰總統立委大選，藍白合破局後，柯文哲趕在最後一天壓線登記，公布副手人選吳欣盈。吳欣盈在敗選後回歸新光集團任職。

去年總統大選期間，外界揭露吳欣盈於2022年8月11日曾經個人捐款新台幣24萬元給民眾黨，民眾黨當時回應表示，民眾黨沒有收過新光集團大筆政治獻金，吳欣盈曾有小額捐款，但不等同大筆金額挹注。柯文哲也回應，吳欣盈只有職務捐，「民眾黨沒拿過她們家的錢」。

檢察官為釐清案件細節，今天上午指揮調查局北機站以證人身分傳喚吳欣盈說明，中午近12時許移送北檢複訊。檢察官歷經1個多小時詢問後，下午1時10分左右將吳欣盈請回。（編輯：李錫璋）1131205