查柯文哲政治獻金案 北檢傳張益贍作證

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（中央社記者林長順台北13日電）台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了解柯文哲在民眾黨創黨時相關人際交往等細節，檢察官今天以證人身分傳喚民眾黨前中央委員張益贍說明。

張益贍受訪時表示，有一些相關資料要約詢，他沒有準備任何資料，「就這樣一個人」。

北檢偵辦政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

檢、調、廉偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官目前正在撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊相關被告與證人。檢察官今天上午以證人身分傳喚張益贍，釐清案情相關細節。

張益贍於民國108年民眾黨創立時加入民眾黨，當時是柯文哲身邊重要幕僚，109年間因故遭開除黨籍，近年經常上電視節目評論時事。（編輯：李錫璋）1131213