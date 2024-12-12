本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前國防部長李天羽過世 享壽79歲
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 社會

柯文哲政治獻金案將偵結 北檢再度提訊李文宗

2024/12/12 10:09（12/12 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，12日提訊在押的李文宗（中）說明，李文宗在上午9時許搭乘囚車抵達，下車後面對媒體喊話不予理會，轉頭走進北檢。中央社記者鄭清元攝 113年12月12日
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，12日提訊在押的李文宗（中）說明，李文宗在上午9時許搭乘囚車抵達，下車後面對媒體喊話不予理會，轉頭走進北檢。中央社記者鄭清元攝 113年12月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北12日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，案件已近尾聲。檢察官為釐清相關細節，今天再度提訊在押的李文宗說明。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。木可公司董事長李文娟於8月間發表聲明表示，為避免爭議延續，木可公司「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

台北地檢署在木可公司發表聲明當天主動分案偵辦，隨後指揮調查局北機站兵分7路搜索木可公司等地，並約談會計師端木正、李文宗、李文娟兄妹等人到案。檢察官訊後諭令端木正、李文娟各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控，木可公司助理何璦廷50萬元交保。李文宗請回。

檢調過濾相關卷證後，認為李文宗涉嫌重大，9月3日改以被告身分傳喚李文宗到案，檢察官訊後諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。不過，李文宗於9月底另涉京華城案遭聲押禁見獲准。

檢調進一步追查，查出柯文哲與李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計3883萬7712元。

檢、調、廉偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官目前正在撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊相關被告與證人。檢察官今天上午提訊在押的李文宗，詢問木可公司相關帳務，預計訊問結束後還押看守所。（編輯：謝雅竹）1131212

李文宗
京華城案前台北市長辦公室主任李文宗 延押2個月京華城案不閱卷僅律見 北院提早召開李文宗延押庭
柯文哲
被問京華城案不法所得是否上億 柯文哲未回應京華城、政治獻金案將偵結 北檢再度提訊柯文哲
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
被問京華城案不法所得是否上億 柯文哲未回應
27
更多編輯台推薦新聞：