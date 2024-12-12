柯文哲政治獻金案將偵結 北檢再度提訊李文宗

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（中央社記者林長順台北12日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，案件已近尾聲。檢察官為釐清相關細節，今天再度提訊在押的李文宗說明。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。木可公司董事長李文娟於8月間發表聲明表示，為避免爭議延續，木可公司「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

台北地檢署在木可公司發表聲明當天主動分案偵辦，隨後指揮調查局北機站兵分7路搜索木可公司等地，並約談會計師端木正、李文宗、李文娟兄妹等人到案。檢察官訊後諭令端木正、李文娟各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控，木可公司助理何璦廷50萬元交保。李文宗請回。

檢調過濾相關卷證後，認為李文宗涉嫌重大，9月3日改以被告身分傳喚李文宗到案，檢察官訊後諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。不過，李文宗於9月底另涉京華城案遭聲押禁見獲准。

檢調進一步追查，查出柯文哲與李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計3883萬7712元。

檢、調、廉偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官目前正在撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊相關被告與證人。檢察官今天上午提訊在押的李文宗，詢問木可公司相關帳務，預計訊問結束後還押看守所。（編輯：謝雅竹）1131212