拒酒測欠罰款17萬元 新竹分署一紙通知男速繳清

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）法務部行政執行署新竹分署表示，1名男子遭酒測攔查但不依規接受稽查被裁處18萬元罰鍰，但繳1萬元便不再繳納，寄發傳繳通知若未在指定日期繳清將扣押財產，男子速繳清。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，台北市1名男子去年行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定場所，但他不依指示停車接受稽查，新竹區監理所裁處新台幣18萬元罰鍰，男子繳納1萬元後便不再繳納。

新竹分署表示，案經新竹區監理所移送行政執行，收案後調查男子財產，發現男子名下有台北市萬華區房地產，土地公告現值近600萬元，且有逾百家上市櫃公司的股利所得，初判應有資力繳納欠款。

調查男子財產後，新竹分署指出，依行政執行法規定寄發傳繳通知，通知男子應於指定日期前繳清罰鍰，若在傳繳到期日過後仍未繳款，將立即扣押財產，給予男子心理壓力，促使他主動繳清欠款。

新竹分署表示，男子擔憂財產遭執行，在指定日期前主動到場，刷卡一次繳清剩餘17萬元的罰鍰。（編輯：戴光育）1131205