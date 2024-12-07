嘉市清潔隊司機遭垃圾車追撞 重傷昏迷送醫

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉市清潔隊許姓司機昨天在焚化廠內遭垃圾車追撞送醫，64歲許男明年就要退休，如今頭部重創昏迷不醒，在加護病房觀察；由於事發地點非一般道路，警方僅能以意外事件處理。

嘉義市消防局昨天下午3時29分左右據報，嘉義市焚化廠內發生事故，救護車趕抵，許姓男子躺在地上意識不清，對聲音有反應，身體無明顯外傷，送醫急救。

嘉義市清潔隊長方仕男今天告訴中央社記者，負責駕駛清掃水溝車的64歲司機許姓男子受傷，透過監視器畫面，許男當時正在講電話，並在焚化爐門口附近徒步徘徊，在許男目光轉向門口時，鄭姓司機駕駛的垃圾車準備開往焚化爐卸貨，疑A柱擋住視線追撞，許男倒地不起。

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嘉義市環保局副局長孫意惇表示，許男因頭部重創，昨天送醫急救後，初步檢查發現有腦出血，至今仍陷入昏迷，初步評估還不適合手術，待情況好轉才能進行手術，目前在加護病房觀察中。

嘉義市警察局第一分局指出，事故因發生在焚化廠內，地點非一般道路，無法依交通事故處理，僅能以意外事件辦理，警方昨天到場紀錄事故發生經過，後續作為雙方賠償依據，或以此提出傷害等告訴。（編輯：郭諭儒）1131207