雲林沿海農地遭亂倒廢土 土尾仲介等26人起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林地檢署去年接獲民眾檢舉雲林沿海有多筆土地遭回填有刺鼻味的廢土案件，進而查獲3組土尾仲介集團犯罪，不法獲利數百萬元，日前偵結，將土尾仲介、土地所有人等26人提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢察長戴文亮對於縣內農地回填的土方是否適合農作、是否違法再利用格外重視，檢方112年6月間，接獲民眾檢舉雲林縣麥寮鄉豐津段有多筆土地遭回填有刺鼻味的廢土案件，戴文亮指派檢察官莊珂惠籌組專案小組進行偵辦。

莊珂惠指揮專案小組蒐證，搜索相關涉案被告位於雲林縣麥寮鄉、彰化縣二林鎮住處，並於112年7月11日、18日親自帶隊前往現場勘驗，進而追查麥寮鄉豐津段土地回填案，並順藤摸瓜查獲3組土尾仲介集團犯罪事實。

檢方日前偵查終結，將相關土尾仲介、土地所有人及管理人等26人，以違反廢棄物清理法第46條第3款、第4款，分別提起公訴。

檢方說，41歲楊姓、64歲施姓等9人為土尾仲介，皆知曉未經分類的營建混合物（即營建剩餘土石方夾雜廢棄物）不得任意棄置，也不得以再利用或任何名義回填於農牧用地，竟為賺取每台砂石車新台幣2000元以上不等的處理費。

檢方表示，楊姓男子等9人與真實姓名、年籍均不詳的車隊業者，自110年5月間起至112年7月間，以無線電頻道、LINE群組，載運營建混合廢棄物至王姓男子等17人所有或管理位於雲林縣麥寮鄉、台西鄉和口湖鄉等10多筆土地回填。

專案小組清查，超過5公頃土地遭回填廢土，並查扣鐵板123片、挖土機4台、推土機1台，初估不法獲利數百萬元。（編輯：謝雅竹）1131212